دعا والي الحوض الغربي محمد ولد أحمد مولود سكان القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع مالي إلى توخي الحذر وتجنب دخول الأراضي المالية، محذرا من تداعيات الوضع الأمني “غير المستقر” في المنطقة.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت عددا من القرى الحدودية، استهلها الجمعة من قرية بغداد التابعة لمقاطعة أطويل، واختتمها مساء السبت في بلدية كوكي الزمال بمقاطعة كوبني.

وحث الوالي السكان على التحلي بروح المواطنة، معتبرا أنهم “سفراء” لبلدهم في هذه المناطق، وداعيا إلى تعزيز التعاون مع السلطات الإدارية والأمنية لحماية الحدود وضمان أمن البلاد وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في مالي تفرض الحيطة، رغم ما يربط سكان المناطق الحدودية من مصالح مشتركة، مذكّرا بحوادث اعتداء سابقة أدانتها الدولة وأسفرت عن مقتل عدد من المواطنين الموريتانيين في مناطق حدودية بمقاطعة أطويل.

كما دعا إلى التقيد بالإجراءات الاستباقية التي أقرتها الحكومة، خاصة ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والمواد الغذائية الأساسية، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على سلاسل التموين العالمية.

واستعرض الوالي جملة من المشاريع التنموية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار السكان، من بينها إنشاء شبكة اتصالات على طول الشريط الحدودي، وبرامج لتوفير المياه في المناطق الرعوية، إضافة إلى تدخلات المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” ومفوضية الأمن الغذائي لصالح الفئات الهشة.

وحذر من الانخراط في أنشطة تهريب البضائع والمحروقات، مشيرا إلى تزايد هذه الممارسات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومؤكدا في الوقت نفسه أن البلاد تتوفر على مخزون كاف من المواد الأساسية، ما يستدعي تضافر الجهود للحفاظ عليه.