التقى وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا الثلاثاء في العاصمة الكونغولية برازافيل المدير العام لـالمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم الدخيري، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وجرى اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لـالبنك الأفريقي للتنمية، حيث استعرض الجانبان علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والمنظمة، وناقشا آفاق تطويرها بما يتماشى مع أولويات نواكشوط في القطاع الزراعي.

وقال الوزير الموريتاني إن بلاده تتطلع إلى إقامة شراكة “مثمرة” مع المنظمة للاستفادة من خبراتها الفنية ودعمها للمشاريع الزراعية.

من جهته، أكد الدخيري التزام المنظمة بمواصلة دعم جهود التنمية في موريتانيا وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، بحسب ما أوردته وزارة الاقتصاد والتنمية الموريتانية.