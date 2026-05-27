أعلن رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو إلغاء تأشيرات الدخول لجميع المواطنين الأفارقة اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2027، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز حرية التنقل ودعم الاندماج القاري.

وجاء الإعلان الثلاثاء في العاصمة برازافيل خلال الاحتفال بيوم أفريقيا، وعلى هامش الاجتماعات السنوية لـالبنك الأفريقي للتنمية.

وقال ساسو نغيسو إن القرار يهدف إلى “تشجيع حرية تنقل المواطنين الأفارقة” وتعزيز المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين دول القارة.

وتنضم جمهورية الكونغو بذلك إلى عدد من الدول الأفريقية التي خففت أو ألغت إجراءات التأشيرة لمواطني القارة، من بينها رواندا وبنين وسيشل وغامبيا وغانا وتوغو.

وقالت السلطات الكونغولية إن الخطوة تأتي دعما لأهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا، في وقت يرى فيه خبراء أن تسهيل حركة الأفراد قد يسهم في تنشيط السياحة والاستثمار والتجارة البينية داخل القارة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع عام 2027، بعد استكمال الترتيبات الإدارية والأمنية المرتبطة بتطبيقه.

ويأتي هذا الإعلان في ظل دعوات متزايدة من الاتحاد الأفريقي لتسهيل تنقل الأشخاص داخل أفريقيا، من خلال مشروع جواز السفر الأفريقي وتعزيز حرية الحركة بين الدول الأعضاء.

ويرى مراقبون أن القرار يمثل إشارة سياسية داعمة للتوجهات الوحدوية والانفتاح الإقليمي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتنسيق الأمني وإدارة الهجرة بين الدول الأفريقية.