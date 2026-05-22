رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى تقييمها لخطر تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مستوى “عال جدا” على الصعيد الوطني، محذرة من احتمال تحولها إلى تفشٍ واسع داخل البلاد.

وقالت المنظمة إن هذه السلالة، التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد، تم إعلانها يوم الأحد حالة طوارئ صحية ذات اهتمام دولي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين: “نحن نقوم حاليا بمراجعة تقييم المخاطر إلى مستوى عال جدا على الصعيد الوطني، وعال على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي”.

وأوضحت المنظمة أن عدد الحالات المؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ اثنتين وثمانين حالة، بينها سبع وفيات مؤكدة، إضافة إلى مائة وسبع وسبعين وفاة مشتبه بها، ونحو سبعمائة وخمسين حالة يُشتبه في إصابتها.

وفي المقابل، قالت المنظمة إن الوضع في أوغندا مستقر، رغم تسجيل حالتين مؤكّدتين لدى أشخاص قدموا من الكونغو، توفي أحدهما لاحقا.

وحذر مسؤول الطوارئ الصحية في المنظمة عبد الرحمن محمود من أن “احتمال انتشار الفيروس بسرعة مرتفع جدا، وهو ما يغيّر كامل ديناميكية الوضع”.

وأضافت المنظمة أن الإجراءات المتخذة في أوغندا، بما في ذلك تتبع المخالطين وإلغاء تجمعات جماهيرية، ساهمت في الحد من انتشار الفيروس.

كما أكدت المنظمة نقل مواطن أمريكي يعمل في الكونغو بعد إصابته بالفيروس إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مشيرة إلى تقارير عن حالة أخرى لمواطن أمريكي خضع لمراقبة طبية وتم نقله إلى جمهورية التشيك.