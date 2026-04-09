فازت المنصة الرقمية الحكومية الموريتانية «هويتي» بجائزة ضمن فئة «المشاريع الحكومية» في جوائز المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات في أفريقيا (African CIO Awards 2026)، التي نُظمت في مراكش يومي 7 و8 أبريل على هامش معرض GITEX Africa.

وجاء هذا التتويج بعد أيام من حصول المنصة نفسها على جائزة في «Africa T-Awards 2026» في داكار، وفق ما أفادت به الجهات المنظمة.

وطُورت منصة «هويتي» من طرف الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وتندرج ضمن جهود رقمنة الخدمات الإدارية في موريتانيا.

وتتيح المنصة للمستخدمين الولوج إلى عدد من الخدمات، بينها خدمات الحالة المدنية ووثائق الهوية ووثائق السفر، عبر واجهة رقمية موحدة.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أطلق المنصة في 26 ديسمبر 2023، في إطار برنامج حكومي يهدف إلى توسيع استخدام الخدمات الرقمية.

ونُظمت جوائز «African CIO Awards» بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء في مجال التكنولوجيا، وتركزت دورة هذا العام على قضايا التحول الرقمي في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.