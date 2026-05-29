شرعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا في إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية ضد منتجي فيديو دعائي اعتبرته “مسيئا للمدرس والمنظومة التربوية”.

ووفقا لما نشره المدير المساعد للمصادر البشرية بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، سعد بوه الشيخ محمد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإنه أحال المقطع فور معاينته إلى وزيرة التربية، التي أعطت تعليماتها بإيداع شكوى ضد كل من شارك في هذا “العمل غير الصالح”.

وكان المقطع الذي يمثل دعاية لمنتج «كاتو»، قد أثار موجة غضب في الأسرة التربوية بعد اتهامه بالإساءة إلى صورة المدرس وربط النجاح الدراسي بالرشوة أو الهدايا.