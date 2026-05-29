قال السفير الموريتاني لدى المملكة العربية السعودية، المختار ولد داهي، إن موسم الحج هذا العام كان «استثنائيا»من حيث التنظيم والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكدا أن الحجاج الموريتانيين أدوا مناسكهم في أفضل الظروف.

وأوضح ولد داهي، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، أن المملكة العربية السعودية «وفرت خلال الموسم مستوى عاليا من التنظيم والتأمين والخدمات، بما مكن الحجاج من أداء شعائرهم في أجواء مريحة وآمنة».

وأضاف أن الحجاج الموريتانيين أدوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي في «ظروف مثالية من حيث التنظيم والتأطير والتوعية الدينية» معتبرا أن ذلك يعكس «التحسن المتواصل في أداء بعثة الحج الموريتانية».

وأشاد السفير بالجهود التي بذلتها السلطات السعودية في إدارة الموسم، مثمنا ما وصفه بالحوكمة «المتميزة التي طبعت مختلف مراحل تنظيم الحج، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان».

وقال ولد داهي إن ما تحقق خلال الموسم يبعث على «الاطمئنان بشأن مسار تطوير خدمات الحج الموريتانية» مضيفا أن بعثة الحج «تخطو خطوات واثقة نحو التغلب على مختلف النواقص».