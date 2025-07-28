وقعت السنغال رسميا على اتفاقات “أرتميس”، وهي مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز الاستكشاف السلمي والمستدام والشفاف للفضاء الخارجي.

وبانضمامها، تصبح السنغال الدولة السادسة والخمسون التي توقع على هذه الاتفاقات، ما يعكس رغبتها في الانخراط ضمن إطار متعدد الأطراف قائم على احترام القانون الدولي ومبادئ التعاون والمسؤولية، وفق ما أفادت به الوكالة السنغالية لدراسات الفضاء.

وأشارت إلى أن هذا الانضمام، يندرج في إطار دينامية “دبلوماسية الفضاء”، في وقت أضحى فيه الفضاء يشكل رهانا استراتيجيا ومحوريا في العلاقات الدولية.

وجددت الوكالة التزامها بتعزيز تعاونها مع شركائها الدوليين في مجالات البحث والتعليم والتنمية المستدامة والسلام.

وتحدد اتفاقات أرتميس مبادئ التعاون بشأن الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات لأغراض سلمية، وترتكز على معاهدة الفضاء الخارجي لسنة 1967، وتشكل مجموعة من التوجيهات غير الملزمة لتنظيم الأنشطة الفضائية في القرن الحادي والعشرين.