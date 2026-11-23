لقي 24 شخصا مصرعهم إثر انقلاب قارب مكتظ بالركاب في جنوب نيجيريا، الجمعة، فيما أُنقذ 24 آخرون.

وقالت وكالة رويترز، نقلا عن الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ، إن عمليات البحث والإنقاذ تواصلت السبت، مشيرة إلى انتشال 24 جثة وإنقاذ 24 ناجيا.

وأضافت أن القارب كان يقل ركابا من منطقة أياما إلى مجتمع أوكوبي في ولاية بايلسا، لحضور مراسم دفن، عندما وقع الحادث، فيما أعلنت الشرطة في وقت سابق أن القارب تعرض لعطل ميكانيكي، وقدرت حصيلة الضحايا حينها بأربعة قتلى.

وذكرت رويترز أن حاكم ولاية بايلسا، دوي ديري، زار موقع الحادث السبت، وأمر بفتح تحقيق في أسبابه، قائلا إن الحادث «ما كان ينبغي أن يقع» لو أدت الإدارات الحكومية على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية مهامها.

وأشارت الوكالة إلى أن حوادث القوارب تتكرر في الأنهار والممرات المائية بنيجيريا، حيث تسهم زيادة أعداد الركاب وضعف الالتزام بإجراءات السلامة في وقوع مثل هذه الحوادث.