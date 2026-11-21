أعلن الجيش المالي، اليوم السبت، تحييد أربعة مسلحين وتدمير آلية شمال شرقي مدينة نيونو.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته رصدت مسلحين يتنقلون على دراجات نارية ومركبات شمال شرقي نيونو، مضيفا أن ضربة استهدفت دراجتين ناريتين أسفرت عن تحييد أربعة مسلحين، قبل تدمير سيارة “بيك آب” بضربة أخرى.

وأضاف أن قواته استهدفت، الأربعاء الماضي، موقعا لتجمع مسلحين على بعد 119 كيلومترا جنوب غربي كيدال، بعد رصد أفراد ومعدات عسكرية ومركبات فيه، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأشار البيان إلى أن ضربات أخرى استهدفت، الجمعة، مواقع للمسلحين على بعد 78 كيلومترا شرقي كيدال، كانت تضم أفرادا ومعدات عسكرية وإمدادات لوجستية.

ويأتي هذا في إطار عملية “دوغوكولوكو” التي ينفذها الجيش المالي لمراقبة أراضيه وتأمينها.