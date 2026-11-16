مالي تعزز قدرات سلاح الجو بطائرات ومروحيات عسكرية جديدة

تسلّمت القوات المسلحة المالية، الاثنين 16 نوفمبر 2026، دفعة جديدة من الطائرات والمروحيات العسكرية، تضم طائرة نقل استراتيجي وأربع مروحيات متعددة المهام ومروحيتين هجوميتين.

وأشرف الرئيس الانتقالي، الفريق أول آسيمي غويتا، على مراسم تسليم المعدات الجديدة، التي احتضنها الجناح الرئاسي بمطار موديبو كيتا الدولي في سينو، بحضور الوزير الأول وكبار القيادات العسكرية وأعضاء الحكومة ومسؤولي المجلس الوطني الانتقالي، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وتتكون الدفعة الجديدة من طائرة نقل استراتيجي من طراز «إليوشن IL-76 TD»، وأربع مروحيات من طراز «MI-8»، إضافة إلى مروحيتين هجوميتين من طراز «MI-24»، وهي معدات من شأنها تعزيز قدرات الجيش المالي في مجالات النقل العسكري والانتشار الجوي والإسناد والتدخل الميداني، حسب بيان القوات المسلحة.

وبحسب البيان، جرى اقتناء هذه الطائرات في إطار التعاون العسكري، وبتمويل من الموارد الذاتية للدولة المالية، في سياق توجه حكومي يركز على تحديث القدرات الدفاعية وتعزيز الاستقلالية العملياتية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس أركان القوات الجوية، العميد ألو بوي ديارا، جاهزية الأطقم الجوية والفرق الفنية لتشغيل المعدات الجديدة، موضحاً أن الطيارين والفنيين المكلفين بالصيانة تلقوا التدريبات اللازمة لضمان إدماجها في المنظومة العملياتية للقوات الجوية.

من جهته، اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع والمحاربين القدامى، اللواء عمر ديارا، أن هذه المقتنيات ستعزز سرعة استجابة القوات المسلحة ودقتها وقدرتها على التحرك باستقلالية، واصفاً إياها برسالة دعم للقوات المنتشرة في الميدان وتحذير لكل من يهدد أمن البلاد واستقرارها.