أمريكا توقف حركة الملاحة الجوية بسبب “خلل” في الاتصالات

– أمرت سلطات الطيران الأميركية الجمعة، بوقف إقلاع الطائرات من جميع المطارات في الولايات المتحدة، مشيرة إلى خلل في نظام الاتصالات يؤثر على أبراج المراقبة الجوية.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية في بيان أنها أصدرت أمرا “لجميع المطارات الأميركية على مستوى البلاد بوقف تحليق الطائرات في أعقاب مشكلة تتعلق بنظام الاتصالات تؤثر على جميع مراكز مراقبة حركة الملاحة الجوية”. أضافت أن “تقنيي إدارة الطيران الفدرالية يعملون على التحقق من هذا الخلل”.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على وجود تهديد للولايات المتحدة وراء قرار وقف حركة الملاحة الجوية في جميع مطارات البلاد.

وقال مولين “لا يوجد أي مؤشر، حتى الآن، على أن هذا هجوم خبيث ضدنا، إنه مجرد انقطاع في الاتصالات”، مضيفا أن المسؤولين “لا يستبعدون أي احتمال في هذه المرحلة”.

وبحسب “واشنطن بوست”، قإن عدد الرحلات المتأخرة في الولايات المتحدة اقترب من 10 آلاف رحلة، بحلول الساعة 5:30 مساءً تقريباً يوم الجمعة، فيما تجاوز عدد الرحلات الملغاة 900 رحلة، وفقاً لموقع “فلايت أوير” المتخصص في تتبع الرحلات الجوية.