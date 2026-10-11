“إيبولا” يودي بحياة 4242 شخصا بالكونغو الديمقراطية

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4242 وفاة من أصل 8787 إصابة مؤكدة حتى 7 أكتوبر الجاري، بمعدل وفيات بلغ 48,3 في المائة.

وكان المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، قد حذر في وقت سابق من تهديد الفيروس للدول المجاورة، في ظل استمرار انتشاره في أنحاء البلاد.

بدورها، دعت الأمم المتحدة إلى توفير موارد إضافية لمكافحة الوباء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي أن التفشي يمثل حالة طوارئ تهدد دولا أخرى، مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية.

وتتركز معظم الحالات في مقاطعة إيتوري، حيث رصدت إصابات بإيبولا في المدارس بعد عطلة الصيف، ما أثار قلق أولياء الأمور والعاملين في المجال الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أن الوباء الحالي تسببت فيه سلالة “بونديبوغيو”، التي لا يوجد لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد.