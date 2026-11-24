أطلقت الحكومة الموريتانية مساراً لتطوير الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، بالاستعانة بخبرات مجموعة كهرباء فرنسا (EDF)، وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، في إطار جهود تستهدف تعزيز الأداء الفني للشركة والرفع من مستوى موثوقية الخدمة الكهربائية.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال اجتماع ترأسه وزير الطاقة والنفط، محمد ولد عبد الفتاح، الاثنين 23 نوفمبر 2026، بمقر الوزارة، بحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية ومسؤولين من الوزارة وشركة صوملك.

وتبدأ الخطة بإجراء تقييم فني لشبكة توزيع الكهرباء في نواكشوط، تتولى تنفيذه شركة (EDF International Networks)، حيث من المقرر أن يباشر خبراؤها مهمتهم ميدانياً خلال شهر ديسمبر المقبل.

كما يتضمن البرنامج مرحلة ثانية تتعلق بتقديم الدعم الفني في مجال تشغيل الشبكات وإدارتها، بالتعاون مع (EDF International) و(RTE International)، التابعة لمشغل شبكة نقل الكهرباء الفرنسية، على أن تعقب ذلك مرحلة مخصصة لتنفيذ برنامج لتحديث الشبكة.

وأوضح وزير الطاقة والنفط أن إطلاق هذا المسار يأتي في أعقاب حرائق شهر أغسطس الماضي، مؤكداً أن السلطات قررت الاستعانة بخبرات مجموعة كهرباء فرنسا لإجراء تقييم معمق بالتنسيق مع الفرق الوطنية والشركاء، بهدف تحسين استمرارية الخدمة الكهربائية وتعزيز استدامتها.

وبحسب البيان، ستُنشأ لجنة فنية لمتابعة تنفيذ البرنامج، تتولى إعداد تقارير دورية بشأن تقدم الأعمال ورفعها إلى وزير الطاقة والنفط.

ويستهدف هذا التعاون تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وتطوير أساليب تشغيلها وصيانتها، إلى جانب تعزيز الخبرات الفنية لشركة صوملك، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الكهربائية.