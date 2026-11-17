قال مدرّب المنتخب البوركيني أمير عبدو، إنه حزين على خسارة المنتخب الموريتاني، رغم تأهّل فريقه إلى نهائيات أمم إفريقيا.

جا ذلك في المؤتمر الصحفي، بعد المباراة التي جمعت موريتانيا وبوركينا فاسو، في المركب الأولمبي بنواكشوط، مساء الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وقال أمير، إنه كان يأمل عدم مواجهة موريتانيا في التصفيات، مشيرا إلى أن الغالبية لم تتوقع فوز المنتخب البوركيني في نواكشوط.

وكان أمير عبدو يشغل منصب المدير الفني للمنتخب الموريتاني، وتأهل معه إلى نهائيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024، حيث بلغ “المرابطون” الدور الثاني لأول مرة في التاريخ.

وخسر المنتخب الموريتاني أمام نظيره البوركينابي بنتيجة 3-1، حيث سجل أهداف بوركينا فاسو أمادو كامارا في الدقيقة 12، ولاسينا تراوري في الدقيقة 27، وعيسى كابوري في الدقيقة 89، فيما سجل محمد ديادي هدف المرابطون الوحيد في الدقيقة 75.