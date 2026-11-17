أعلنت السلطات المالية وفاة ثلاثة عشر شخصا خلال عمليات إعادة مواطنين ماليين وبوركينيين من مناطق التنقيب عن الذهب في غينيا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين نُقلوا في إطار هذه العمليات تسعة وسبعين ألفا وأربعة وأربعين شخصا، وفق حصيلة نشرها مركز تنسيق وإدارة الأزمات الاثنين السادس عشر من نوفمبر.

وقال المركز، إن السلطات المالية سخّرت خمسمئة واثنتين وعشرين وسيلة نقل، بينها أربعمئة وواحد وعشرون شاحنة ومئة حافلة، لتنظيم عودة الأشخاص الذين جرى ترحيلهم من مناطق التنقيب.