طاقم تحكيم موريتاني يدير مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي

أُسندت مهمة إدارة نهائي كأس السوبر الإفريقي، الذي يجمع بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري، إلى طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة الحكم دحان بيده.

ويضم الطاقم الموريتاني عبد العزيز ابوه، الذي سيتولى مهمة الحكم الرابع، وبابكر صار، المكلف بإدارة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

ويعكس تعيين هذا الطاقم حضور التحكيم الموريتاني في المنافسات القارية الكبرى، ويشكل خطوة مهمة في مسيرة الحكام الموريتانيين على مستوى كرة القدم الإفريقية.

ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في نهائي يجمع ممثلي جنوب إفريقيا والجزائر على اللقب القاري.