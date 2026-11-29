تظهر قيمة الدولة في قدرتها على إدارة الاختلاف بين مواطنيها، لا في مجرد الدعوة إلى تجاوزه، فالمجتمعات التي تتعدد مكوناتها وتتنوع رؤاها لا تحتاج إلى إخفاء مواطن التباين بقدر حاجتها إلى مؤسسات تحسن التعامل معها، وتفتح أمام الجميع أبواب المشاركة والإنصاف، ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن الوحدة الوطنية لا ينفصل عن الطريقة التي تدار بها القضايا الاجتماعية، ولا عن مدى استعداد مؤسسات الدولة للإنصات إلى الأصوات التي تتناولها ومناقشة ما تطرحه من مطالب.

– وفي موريتانيا، يقوم النسيج الوطني على تعدد مكوناته الاجتماعية والثقافية، من البيظان، والحراطين، والبولار والسوننكي، والولوف، ولكل مكون إسهامه في تاريخ البلاد وحاضرها، ومن ثم، فإن الحديث عن الوحدة الوطنية ينبغي أن يتسع للجميع، وأن ينظر إلى ما يجمع هذه المكونات وما تواجهه من قضايا وتحديات، بعيدا عن اختزال المسألة في علاقة مكون بآخر.

وتظل قضايا التفاوت والإنصاف وتكافؤ الفرص والتمثيل من الموضوعات التي تستدعي نقاشا جادا ومسؤولا، بما في ذلك ما يثار حول العلاقة بين البيظان والحراطين، دون أن يتحول النقاش إلى تبادل للاتهامات أو تعميم للمسؤولية على جماعة بأكملها، فالمطلوب هو معالجة هذه الملفات في إطار المواطنة المتساوية، وضمان الحقوق والفرص لجميع المواطنين.

وفي هذا السياق، تبرز مسألة استيعاب الدولة لأصحاب الرأي والفاعلين في النقاش العام، فإشراك الشخصيات المؤثرة وأصحاب الكفاءات في مؤسسات الدولة يمثل، في أصله فرصة لتوسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من الخبرات المختلفة في خدمة الشأن العام، غير أن قيمة هذا التوجه لا تقاس بمجرد انتقال الأفراد إلى مواقع المسؤولية، بل بما يضيفونه إلى العمل المؤسسي، وبمدى إسهام مشاركتهم في معالجة القضايا التي كانت تشغلهم، وتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسساته.

وهنا تبرز ضرورة التمييز بين استيعاب يعزز المشاركة واحتواء قد يحد من استقلالية الرأي، فإشراك أصحاب الأصوات المؤثرة في مؤسسات الدولة خطوة يمكن أن تثري العمل العام، متى قامت على الكفاءة والاستحقاق، وأتاحت لهم الإسهام في معالجة القضايا التي كانوا يتناولونها، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان ألا تتحول المواقع والمسؤوليات إلى بديل عن النقاش، أو أن يصبح الانخراط في العمل المؤسسي سببا في انحسار الاهتمام بالقضايا العامة.

فالمشاركة الوطنية لا تقتضي التخلي عن استقلالية الرأي، كما أن الاختلاف مع بعض السياسات لا ينبغي أن يحول دون الاستفادة من الكفاءات وإشراكها في خدمة الوطن.

وفي المقابل، فإن حماية مساحة التعبير تظل جزءا من مسؤولية المؤسسات التي تسعى إلى ترسيخ الثقة العامة فالمدون والناشط والمثقف، مهما اختلفت مواقفه، ينبغي أن يجد مجالا لطرح آرائه ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع في إطار القانون واحترام حقوق الآخرين، وليس المطلوب أن تتبنى الدولة كل ما يقال، أو أن توافق على جميع المواقف وإنما أن تتيح للحوار مكانه، وأن تواجه ما تراه غير دقيق بالحجة والبيان، وأن تجعل من الاختلاف فرصة لتصحيح السياسات وتطوير الأداء.

ومن جهة أخرى، فإن نجاح مساعي لم الشمل لا ينبغي أن يقاس بانخفاض حدة الخطاب الشرائحي وحده، أو بتراجع حضور بعض الأصوات في النقاش العام؛ فالمعيار الأهم هو ما يتحقق من تقدم في معالجة أسباب الخلاف، وما يلمسه المواطنون من عدالة في فرص التعليم والعمل وتولي المسؤوليات، فحين يشعر الناس بأن حقوقهم مصونة، وأن أبواب المشاركة مفتوحة أمامهم على أساس الكفاءة والاستحقاق، تتعزز الثقة، ويصبح التقارب الاجتماعي نتيجة لمسار عملي لا مجرد دعوة تتكرر في الخطابات.

– وموريتانيا، بما يجمع أبناءها من تاريخ ومصالح وروابط وطنية، أحوج ما تكون إلى توسيع مساحات الالتقاء، وإلى مشروع يجعل التنوع الاجتماعي رصيدا للتعاون لا مدخلا للتنازع، وهذا يتطلب من الدولة مواصلة تطوير مؤسساتها وتعزيز معايير الاستحقاق والإنصاف، وإشراك الكفاءات من مختلف مكونات المجتمع، كما يتطلب من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين أن يجعلوا من خطابهم جسرا للحوار، وأن يميزوا بين المطالبة بالحقوق وتعميق الانقسام.

فالوحدة الوطنية لا تكتمل بمجرد اجتماع المواطنين تحت عنوان واحد، وإنما تترسخ حين يجد كل منهم مكانه في مؤسسات بلده، ويطمئن إلى أن فرصته لا تتوقف على قربه من دوائر النفوذ، وأن اختلافه في الرأي لا ينتقص من انتمائه. عندها يصبح لمّ الشمل عملاً مؤسسياً متواصلا، تؤكده عدالة السياسات وصدق الممارسة، وتدعمه ثقة المواطنين في دولتهم.

بقلم: محمد ميمون جاب

حاصل على الإجازة في الإعلام والاتصال، وباحث في مرحلة الماستر في الشريعة والقانون والاقتصاد الإسلامي.