أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوما بتخفيض سنة واحدة من العقوبة السالبة للحرية عن 191 سجينا، بينهم 137 سيستفيدون من الإفراج المباشر.

وقالت الرئاسة، في بيان نشرته الجمعة، إن المرسوم صدر بمناسبة الذكرى الـ66 لعيد الاستقلال الوطني، ويشمل المدانين الذين حازت إدانتهم على قوة الشيء المقضي به قبل 20 نوفمبر 2026، ولم يستفيدوا من عفو مماثل خلال السنتين الماضيتين.

واستثنى المرسوم المدانين بجرائم خطيرة، من بينها القتل العمد والإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والحرابة والاغتصاب والاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، إضافة إلى التحريض على الكراهية والتمييز وتهريب المهاجرين والفساد واختلاس وتبديد المال العام وتزوير العملات وجرائم المخدرات.

وأضافت الرئاسة أن بقية المستفيدين سيُقدّم موعد الإفراج عنهم سنة كاملة.

وسبق أن أصدر ولد الغزواني مراسيم مماثلة بمناسبة أعياد الاستقلال خلال السنوات الماضية، شملت تخفيف العقوبات والإفراج المباشر عن عدد من السجناء.