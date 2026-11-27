قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن “أهم عوامل استدامة الأمن والاستقرار هو تعزيز الجبهة الداخلية. ويكون ذلك بتقوية المؤسسات، وترسيخ تماسك النسيج الاجتماعي وتعزيز روح المواطنة الجامعة”

وأوضح في خطاب بمناسبة الذكرى الـ66 لعيد الاستقلال الوطني، أن تعزيز الجبهة الداخلية، يقوم “على تقوية المؤسسات، وترسيخ تماسك النسيج الاجتماعي وتعزيز روح المواطنة الجامعة، وتحسين ظروف عيش المواطن وإرساء العدل والإنصاف”

وأضاق: “وتأسيسا عليه، أولينا بالغ العناية لتقوية مؤسساتنا لتضطلع كل منها باختصاصاتها في إطار من التكامل والتناسق، يعزز الثقة في الدولة ويصون انتظام الحياة العامة. ”

وأشار إلى حرصه على “تكريس دولة القانون، أبرز جهودنا في إصلاح نظامنا العدلي، وإصلاح وتطوير المنظومة الإدارية، ومكافحة الفساد وإرساء الشفافية وأسس الحكامة الرشيدة”

وتابع: “هذا توازيا مع العمل على تعزيز اللحمة الاجتماعية بإزالة أسباب التفاوت والإقصاء، وبشد أواصر المواطنة، وترسيخ المساواة في الحقوق والواجبات، وإرساء ثقافة الحوار والانفتاح وإشراك الجميع”