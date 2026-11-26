كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل في موريتانيا عن ثلاث منصات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل البحث عن العمل وإبراز الكفاءات المهنية وتمكين المؤسسات من الوصول إلى المترشحين المناسبين، ضمن حزمة الخدمات الجديدة التي أطلقتها اليوم الخميس في نواكشوط.

وتتيح المنصة الأولى للباحثين عن العمل إيداع سيرهم الذاتية بطريقة مبسطة، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي قراءة محتوياتها واستخراج المعلومات المتعلقة بالمؤهلات والخبرات والمهارات، وتنظيمها في ملفات مهنية، قبل مراجعتها والمصادقة عليها من طرف أصحابها.

وبعد استكمال التسجيل، تقترح المنصة على الباحثين عن العمل فرصا مهنية تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بما يسهل الوصول إلى الوظائف الملائمة.

أما المنصة الثانية، فتتيح إبراز الكفاءات المهنية من خلال قاعدة بيانات عامة تضم ملفات الباحثين عن العمل، بمن فيهم الموريتانيون المقيمون بالخارج، بعد موافقتهم على إتاحة بياناتهم للمؤسسات.

وتسمح هذه القاعدة للمشغلين بالبحث عن المهارات والتخصصات التي يحتاجون إليها، واكتشاف أصحاب الخبرات والتواصل معهم بشأن فرص العمل أو المهام المهنية.

وتتمثل المنصة الثالثة في أداة موجهة إلى مستشاري التشغيل ومسؤولي التوظيف، تتيح البحث عن المترشحين ومقارنة ملفاتهم وإجراء انتقاء أولي للكفاءات، انطلاقا من عروض العمل واحتياجات المؤسسات، سواء تعلق الأمر بالطلبات المستلمة أو بالملفات الموجودة في قاعدة البيانات.

وتتكامل هذه المنصات مع منصة «تشغيل للتقييم» (TECHGHIL Évaluation)، التي تهدف إلى استكمال المعلومات الواردة في السير الذاتية، من خلال اختبارات متعددة الخيارات وأسئلة مفتوحة، إضافة إلى تقييم المهارات المعلوماتية واللغوية.

وتستخدم المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إعداد الأسئلة وتصحيح الإجابات، مع ضمان المصادقة البشرية على التقييمات التي تستدعي ذلك، كما توفر إمكانية استقبال المترشحين وتنظيم الاختبارات تحت الإشراف باستخدام الأجهزة اللوحية أو الحواسيب.

ويمكن توظيف هذه التقييمات في عمليات التوظيف والولوج إلى برامج التكوين ودعم ريادة الأعمال.