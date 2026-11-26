افتتحت شركة موريتل، اليوم الخميس، المركز الوطني للإشراف والمراقبة (NOC)، المخصص لمتابعة أداء شبكة الاتصالات ورصد الأعطال الفنية ومعالجتها.

وأشرف على عملية الافتتاح وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، رفقة المدير العام للشركة، محمد بابا أحمد، ورئيس مجلس إدارتها، محمدن ولد حبيب الرحمن، وعدد من أطرها ومسؤوليها.

ويتيح المركز الجديد مراقبة أداء الشبكة بصورة مستمرة، ورصد الاختلالات والأعطال الفنية والتدخل لمعالجتها بسرعة، إلى جانب توفير المعطيات اللازمة لتحسين كفاءة الشبكة وتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت وتوسيع نطاق التغطية.

وقالت الشركة إن افتتاح المركز سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت وتعزيز استمراريتها.

وثمن الوزير، في كلمة بالمناسبة، افتتاح المركز باعتباره خطوة في اتجاه تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية على تطوير هذه الخدمات وتحسين أدائها.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة موريتل أن المركز يندرج ضمن جهود الشركة لتحديث بنيتها التحتية والرفع من جودة خدماتها، مؤكدا حرصها على مواكبة التوجهات الوطنية في مجال التحول الرقمي.

بدوره، جدد المدير العام للشركة التزام موريتل بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية.