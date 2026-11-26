تستضيف العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 1 و2 ديسمبر المقبل ملتقى «زمن الأبطال» للأفلام الوثائقية، بمشاركة مخرجين وصناع أفلام ومتخصصين في السينما الوثائقية، في فعالية تنظمها قناة RT بالتعاون مع السفارة الروسية في نواكشوط.

ويتضمن الملتقى – فق القائمين عليه – عروضا سينمائية وورش عمل وحلقات نقاش، تتيح للمشاركين تبادل الخبرات والتجارب في مجال صناعة الأفلام الوثائقية، والاطلاع على أساليب العمل المختلفة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه صناع الأفلام وسبل تطوير الإنتاج الوثائقي وتعزيز حضوره.

ويأتي الملتقى في إطار فعاليات مهرجان «RT.Doc: زمن الأبطال» الدولي للأفلام الوثائقية، الذي انطلق قبل ثلاث سنوات، ليصبح منصة لعرض الأفلام الوثائقية التي تتناول قصص البطولة والتجارب الإنسانية، وتوثق مصائر أشخاص واجهوا ظروفا استثنائية، وتسلط الضوء على مواقفهم وتجاربهم.

وتوسعت فعاليات المهرجان خلال هذه السنوات، لتصل عروضه إلى 65 منطقة روسية، وتمتد إلى أكثر من 30 دولة حول العالم، من بينها مصر ولبنان وسوريا والجزائر وتونس والأردن، إلى جانب عدد من الدول في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.