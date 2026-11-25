صحراء ميديا – سيد أحمد بوبكر سيرة – مراسل صحراء ميديا في تيرس الزمور

عثر سكان مخيم قريب من مدينة ازويرات منذ يومين على جسم يشتبهون في أنه ربما يكون قذيفة مدفعية، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين قاطني المخيم، خشية انفجاره وتعريض حياتهم وحياة المارة للخطر.

ورغم إحاطة الجسم ببعض الحجارة، لا يزال سكان المخيم يخشون الاقتراب منه أو الاصطدام به أثناء تنقلهم من المدينة وإليها، أو خلال تجوالهم في محيط المخيم، خصوصا في ظل وجود أطفال قد لا يدركون طبيعة الخطر الذي يشكله.

وقال سكان المخيم إنهم أبلغوا السلطات المعنية بوجود الجسم، مطالبين بالتدخل العاجل لنقله أو التعامل معه وفق الإجراءات الأمنية اللازمة، بعيدا عن التجمعات السكانية، غير أنه لا يزال في موقعه حتى الآن، الأمر الذي يضاعف مخاوفهم من وقوع حادث قد تكون عواقبه خطيرة.

وتزداد المخاوف من وجود هذا الجسم في منطقة تشهد حركة متواصلة للمارة، فضلا عن مرور أعداد كبيرة من المواشي القادمة من المناطق الجنوبية بحثا عن المراعي التي أنعشتها الأمطار الأخيرة.

وسبق لمدينة ازويرات أن شهدت خلال السنوات الماضية حوادث انفجار قذائف ومخلفات حربية، أسفرت عن سقوط ضحايا، ما يعزز دعوات السكان إلى الإسراع في تأمين الموقع والتعامل مع الجسم المشتبه به، تفاديا لتكرار حوادث مماثلة.