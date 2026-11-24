أعلنت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية تمديد فترة التوقف البيولوجي الثاني للصيد في موريتانيا حتى 19 ديسمبر المقبل، استنادا إلى رأي علمي صادر عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.

وقالت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، إن القرار يستند إلى رأي علمي صادر بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، ويأتي تطبيقا للمادة الثالثة من المقرر رقم 1329 الصادر في 28 سبتمبر 2026، والمتعلق بالتوقف البيولوجي الثاني للسنة الجارية.

وأضافت الوزارة أنها ستعلن في وقت لاحق الجدول الزمني لاستئناف أنشطة مختلف أنواع استغلال الصيد.