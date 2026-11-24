بحثت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيستا لام، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع بعثة من البنك الأوروبي للاستثمار، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقالت الوزارة إن اللقاء تناول آفاق تعزيز وتطوير التعاون خصوصا في مجالات الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

وأوضحت أن البعثة ترأسها رئيسة قسم عمليات القطاع العام لأفريقيا جنوب الصحراء، سفيتلا ستوييفا، وحضر اللقاء سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، خواكين تاسو فيلالونغا.

وكانت موريتانيا والاتحاد الأوروبي قد توصلا، الأحد، إلى اتفاق بشأن بروتوكول جديد للصيد، بعد انتهاء البروتوكول التنفيذي السابق في 14 نوفمبر الجاري، دون اتفاق على تجديده.