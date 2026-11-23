ارتفعت حصيلة الهجمات الانتقامية التي استهدفت أفرادا من إثنية الفولاني في الوسط الغربي لنيجيريا نهاية الأسبوع إلى أكثر من 60 قتيلا، بحسب ما أفادت جمعية لمربي الماشية وكالة فرانس برس الاثنين.

وجاءت هذه الهجمات ردا على هجوم دام شن ه مسلحون يعرفون محليا بـ”قطاع الطرق”.

وكان تقرير لقوات الأمن ومصادر محلية أفاد الأحد بمقتل 35 شخصا على الأقل من الفولاني، مع ترجيح ارتفاع الحصيلة.

وتتكرر الهجمات الانتقامية في بعض مناطق شمال غرب نيجيريا ووسطها، حيث تهاجم عصابات مسل حة تعرف بـ”قطاع الطرق” القرى وتخطف سكانا وتسرق المواشي، وكثيرا ما تقتل أشخاصا خلال هجماتها.

وغالبا ما تتخذ هذه المواجهات طابعا إثنيا، إذ تتألف عصابات قطاع الطرق عادة من أفراد من الفولاني يهاجمون قرى يقطنها مزارعون من إثنيات أخرى، فيرد هؤلاء بمهاجمة مخيمات رعاة الفولاني من دون تمييز.

وهاجم قطاع طرق السبت خلال صلاة الفجر بلدة لومان باري التي تقطنها إثنية كمباري في ولاية النيجر (وسط غرب)، فقتلوا 11 من سكانها بينهم زعيم البلدة، وخطفوا عددا غير محدد من الأشخاص.

وأعقبت ذلك السبت والأحد هجمات انتقامية استهدفت الفولاني في ثلاث قرى بمنطقة بورغو.

وقال محمد نورو عبد الله، المتحدث باسم جمعية “مييتي الله” (Miyetti Allah) لمربي الماشية في نيجيريا، وغالبيتهم من الفولاني، إن “أكثر من 60 شخصا دفنوا حتى الآن، ولا يزال عدد آخر في عداد المفقودين، فيما يتلقى آخرون العلاج في المستشفى” جراء هذه الهجمات الانتقامية.

وأوضح أن غالبية الضحايا قتلوا بالسواطير، فيما ظهرت على بعضهم آثار إصابات بطلقات نارية. ولفت الى أنه استقى هذه المعلومات من وزير في حكومة ولاية النيجر ومن ممثل الجمعية في الولاية.

من جانبه، أكد الأمين الوطني للجمعية بيلو أليو غوتومو أن “64 شخصا قتلوا”.