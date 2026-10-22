أعلن مجلس جائزة شنقيط، الخميس، أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2026 في مجالات الدراسات الإسلامية والعلوم والتقنيات والآداب والفنون، مع تسجيل زيادة بنسبة 118% في عدد المترشحين مقارنة بالدورة السابقة.

وقال المجلس، في بيان، إن جائزة الدراسات الإسلامية مُنحت للدكتور مصطفى بن حموش عن كتابه «معالم العمران الإسلامي: ثلاثية التأسيس والتأصيل والمعاصرة»، فيما آلت جائزة العلوم والتقنيات إلى كلية العلوم والتقنيات بجامعة نواكشوط، تقديرا لإسهاماتها البحثية في توسيع تطبيقات السيرورات التصادفية لتشمل فيزياء الكم.

وفي مجال الآداب والفنون، فاز الأستاذ عمر بن إسحاق بالجائزة عن تحقيقه كتاب «منار الحائر في ترتيب النوادر»، للعلامة عبد الله بن أيبيه.

وأوضح المجلس أن عدد المترشحين ارتفع بنسبة 118% خلال العام الجاري، وبلغوا 30 جنسية، بينها 17 جنسية عربية.

وسجلت دورة 2026، للمرة الأولى منذ إطلاق الجائزة، ترشح خمس مؤسسات علمية وطنية وأجنبية.

وأشار المجلس إلى أن إعلان النتائج جاء بعد دراسة تقارير اللجان العلمية المتخصصة وتقييم الأعمال المترشحة، خلال اجتماع عقده في 15 أكتوبر الجاري.