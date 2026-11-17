خسر المنتخب الموريتاني أمام نظيره البوركينابي بنتيجة 3-1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، ليفقد فرصة التأهل إلى البطولة.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على أرضية الملعب الأولمبي في نواكشوط، تسجيل ثلاثة أهداف لبوركينا فاسو، عن طريق أمادو كامارا في الدقيقة 12، ولاسينا تراوري في الدقيقة 27، وعيسى كابوري في الدقيقة 89، فيما سجل محمد ديادي هدف المرابطون الوحيد في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد المنتخب الموريتاني عند 3 نقاط، بفارق 7 نقاط عن بنين وبوركينا فاسو، اللتين ضمنتَا التأهل إلى النهائيات.

وبذلك يغيب المنتخب الموريتاني عن كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي، بعدما شارك في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2019 و2021 و2023.