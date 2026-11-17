بدأت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء مداولات تمتد شهرا بشأن الطعن في الحكم على المتهمين بقتل الشاب محمدو ولد برو وفق مصدر من داخل المحكمة.

واتهمت النيابة العامة إبراهيم ولد الأدهم والشيخ بلال بقتل وحرق محمدو ولد برو قبل أن تصدر المحكمة الجنائية بنواكشوط الجنوبية حكما بإعدام المتهمين قصاصا وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بنواكشوط.

وقدم الطعن في قرار محكمة الاستئناف قبل ست سنوات وعقدت أولى جلسات النظر في هذا الطعن اليوم الثلاثاء في الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

واحتشد عشرات الأشخاص أمام المحكمة اليوم، مطالبين بإعادة النظر في الملف الذي لقي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور المتهم ولد الأدهم في فيديو مصور من داخل السجن، قدم فيه ما اعتبره أدلة كافية لتبرئته، معلنا أنه دخل إضرابا شاملا عن الطعام حتى يعاد النظر في ملفه.

ووفقا للمختصين فإن الملف سيؤول بعد المداولات إما :”لرفض الطعن بالنقض وهو ما يعني تأكيد الإدانة، أو قبول الطعن ويترتب على ذلك أن يعاد الملف إلى محكمة الاستئناف”.