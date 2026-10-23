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بعد تحديثه.. المركب الأولمبي بنواكشوط يحصل على اعتماد «الكاف»

محمد الهادي

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» المركب الأولمبي في نواكشوط لاستضافة مباراة المنتخب الموريتاني ونظيره البوركيني، خلال نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، عقب استكمال أعمال تحديثه وتأهيله.

وقالت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، في منشور، إن اعتماد المركب جاء بعد استكمال الأشغال الرامية إلى استيفاء المعايير الفنية المطلوبة لاستضافة المنافسات الدولية.

وأضافت الوزارة أنها ساهمت في إعداد الدراسات اللازمة للمشروع وتمويله وإطلاق إجراءات الصفقة، إلى جانب المتابعة المتواصلة لتنفيذ الأشغال.

ويعود افتتاح المركب الأولمبي إلى عام 1983، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 10 آلاف متفرج، ويعد من أبرز المنشآت الرياضية في موريتانيا.

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