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النعمة.. الدرك يعلن يضبط 4500 لتر من البنزين كانت معدة للتهريب

أحمدُ ولد الحسن
أعلن الدرك الموريتاني أن الكتيبة التابعة له بمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، تمكنت من ضبط 4500 لتر من البنزين، كانت معدة للتهريب.

وقال الدر في بلاغ له، أن هذه العملية جاءت ضمن جهود مكافحة تهريب المحروقات والاتجار غير الشرعي بها.

ولم يحدد البيان ملابسات ضبط الكمية أو الجهة التي كانت بحوزتها.

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