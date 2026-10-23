اترارزة.. لجنة الطوارئ تبحث جاهزيتها تحسبا لارتفاع منسوب النهر

عقدت اللجنة الجهوية للطوارئ بولاية اترارزة جتوبي موريتانيا، اجتماعا برئاسة الوالي أحمدنا ولد سيد أب، لبحث الإجراءات الاحترازية تحسبا لاحتمال ارتفاع منسوب مياه نهر السنغال.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز الاستعداد والتنسيق بين السلطات الإدارية والمصالح الفنية والأجهزة الأمنية، لضمان سرعة التدخل وحماية السكانوممتلكاتهم في حال تطور الوضعية.

وأكد الوالي ضرورة متابعة منسوب النهر ورفع مستوى اليقظة، واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، مع إطلاع السكان على المستجدات المؤكدة عبر القنوات الرسمية.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية المحلية، ومتابعة المستجدات المرتبطة بوضعية النهر، من خلال تنسيق تدخلات السلطات الإدارية والمصالح الفنية والأجهزة الأمنية، ووضع التدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر المحتملة وحماية السكان وممتلكاتهم.