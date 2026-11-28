أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الجمعة، في خطاب بمناسبة الذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، زيادة في رواتب موظفي الدولة، هي السابعة في سلسلة زيادات أُعلنت منذ وصوله إلى الحكم سنة 2019، والثانية التي تشمل جميع الموظفين.

وتقضي القرارات برفع أجور عمال التعليم والتكوين بعشرة آلاف أوقية قديمة، مع زيادة مماثلة في علاوة الطبشور، ويحصل عمال الصحة على الزيادة نفسها، إضافة إلى خمسة آلاف أوقية في علاوة الخطر للطواقم شبه الطبية.

أما أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن فيحصلون على خمسة عشر ألف أوقية، وبقية موظفي الدولة وعمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري على عشرة آلاف أوقية قديمة.

وفي المعاشات، أعلن الرئيس اعتماد إصلاح جديد لنظام معاشات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، يبدأ العمل به فاتح يناير 2027، ويقضي بزيادات في معاشات الموظفين الذين سيتقاعدون بعد دخوله حيز التنفيذ، كما يستفيد المتقاعدون المدنيون والعسكريون، ابتداء من التاريخ نفسه، من زيادة شهرية بعشرة آلاف أوقية، مع زيادة تكميلية لمن يبقى معاشه دون خمسين ألف أوقية، ليصبح ذلك الحد الأدنى للمعاشات.

ووجّه الرئيس الحكومة إلى التشاور مع اتحاد أرباب العمل الموريتانيين لمنح زيادة شهرية بعشرة آلاف أوقية لعمال القطاع الخاص الخاضعين للاتفاقية الجماعية، الذين تقل رواتبهم عن 150 ألف أوقية.

موعد سنوي ثابت

ارتبطت قرارات الأجور خلال السنوات الأخيرة بخطاب الثامن والعشرين من نوفمبر، وكان أول خطاب للاستقلال في عهد ولد الغزواني، سنة 2019، قد خلا من إعلان زيادة الرواتب، قبل أن تتوالى الزيادات في السنوات التالية.

وتختلف هذه الزيادات في طبيعتها عن سابقاتها، فقد اعتمدت الأنظمة السابقة في الغالب زيادات عامة تشمل جميع الموظفين دفعة واحدة، بلغت نسبة بعضها خمسين في المائة من الراتب، وأحيانا مائة في المائة.

أما منذ 2019، فلم تشمل الزيادة جميع الموظفين إلا مرتين: مطلع 2023، حين أُضيفت عشرون ألف أوقية إلى الراتب الصافي لجميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين، ثم في قرارات هذا العام، وتوزعت بقية الزيادات على ثلاثة قطاعات: الصحة والتعليم والقوات المسلحة وقوات الأمن.

زيادات قطاعية متتالية

بدأ هذا المسار بقطاع الصحة خلال جائحة كورونا، بزيادة رواتب عماله بنسبة ثلاثين في المائة وتعميم علاوة الخطر عليهم، ليصل إلى مضاعفة رواتب القطاع خلال ثلاث سنوات.

وكان قطاع التعليم الأكثر حضورا في هذه القرارات، إذ عُمّمت علاوة الطبشور، وضُوعفت علاوة البعد، ورُفعت علاوة التأطير، وفي خطاب 2024، خُصصت علاوة شهرية بعشرين ألف أوقية لمدرسي السنة السادسة من التعليم الأساسي، ثم أعلن الرئيس في خطاب العام الماضي زيادة رواتب مدرسي ومفتشي التعليم الأساسي والثانوي والفني بعشرة آلاف أوقية، مع زيادة علاوة الطبشور بعشرين ألف أوقية.

أما أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، فحصلوا في خطاب 2024 على زيادة بخمسة عشر ألف أوقية للجنود والوكلاء، وعشرة آلاف لضباط الصف، ثم على زيادة بعشرة آلاف أوقية في خطاب العام الماضي.

ويرى الخبير الاقتصادي سيدي الخير ولد عمرو، في تصريح لـ«صحراء ميديا»، أن الزيادات الشاملة لم «تكن دائما تعالج الاختلالات بين القطاعات والرتب، لأن موظف الصحة والمعلم والعسكري والموظف الإداري لا يواجهون الظروف نفسها ولا يتحملون المخاطر نفسها».

ويعتبر أن الجمع بين الزيادة العامة والزيادة القطاعية «أكثر دقة إذا استُخدم بطريقة مدروسة لأنه يوجّه جزءا أكبر من الموارد إلى القطاعات التي تعاني نقصا في الكادر أو صعوبة في ظروف العمل».

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله أواه، في تصريح لـ«صحراء ميديا»، أن هذه الزيادات «تنطلق من مقاربة العجز في الموارد»، ويصف ذلك بالمفارقة، لأن ميزانية الدولة تضاعفت، بحسبه، ثلاث مرات منذ 2019.

وتُظهر قوانين المالية أن الميزانية ارتفعت من 54.1 مليار أوقية جديدة سنة 2019 إلى 145.91 مليار أوقية جديدة من النفقات في مشروع ميزانية 2027، أي نحو ضعفين وسبعة أعشار.

ويرى ولد أواه أن المقاربة الحالية «لا تستند إلى دراسة علمية لوضعية الأجور»، داعيا إلى تشخيص يجريه خبراء معتمدون، وإلى سياسة للأجور تضمن للموظف الحد الأدنى من العيش الكريم.

من الرابح؟

تُظهر حصيلة السنوات السبع أن عمال الصحة والتعليم وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن هم الأكثر استفادة من الزيادات.

ففي قطاع الصحة، كان راتب الطبيب العام 150 ألف أوقية والأخصائي 225 ألفا سنة 2018، بحسب نقابة الأطباء الأخصائيين، قبل أن تتضاعف رواتب القطاع، وتضاف إليها زيادة هذا العام.

وفي التعليم، ارتفع الدخل الشهري لمعلم الدرجة الأولى، بما فيه العلاوات، من 133810 أوقية سنة 2019 إلى 209810 أوقية مطلع 2023، بحسب مذكرة للإدارة العامة للميزانية. ومع زيادات العام الماضي وهذا العام، يصل دخل المعلم الذي يدرّس داخل الفصل إلى نحو 260 ألف أوقية، أي قرابة ضعف مستواه قبل سبع سنوات.

وفي التعليم العالي، قال الوزير المكلف بالقطاع إن رواتب الأساتذة ارتفعت من نحو 300 ألف أوقية سنة 2019 إلى ما بين 512 ألفا و520 ألف أوقية في بداية المسار المهني.

وتلقى الجندي منذ 2023 أربع زيادات يبلغ مجموعها ستين ألف أوقية شهريا، في حين لم يتجاوز ما حصل عليه الموظفون من خارج القطاعات الثلاثة ثلاثين ألف أوقية، هي حصيلة الزيادتين العامتين.

الأجور والأسعار

تأتي زيادات هذا العام في سياق ارتفاع للأسعار، إذ يفيد البنك الدولي بأن التضخم تسارع بشدة في 2026، مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والنقل.

ويؤكد ولد عمرو أنه «لا يمكن التقليل من أثر الزيادات»، ويوضح أن الزيادة الموحدة كان أثرها أكبر على أصحاب الرواتب المنخفضة، لأنها تمثل نسبة أعلى من دخلهم، مذكّرا بأنها شكّلت لنحو 40% من الموظفين زيادة تتجاوز 20% من رواتبهم.

ويخلص إلى أن الموظف استفاد من تحسن في دخله، وأن الزيادات حسّنت قدرته الشرائية.

غير أن الدكتور أواه يرى أن مستوى الزيادات، وخصوصا الزيادة العامة البالغة عشرة آلاف أوقية، لا يمكّن الموظف من «استيعاب ارتفاع الأسعار»، ويعتبر أنها «لا ترتقي إلى مستوى تعويض النقص السنوي في القدرة الشرائية للموظف».

كلفة الميزانية

يتفق الخبيران على أن المالية العمومية قادرة على استيعاب هذه الزيادات، ويرى ولد عمرو أن الموظف يحتاج إلى دخل لائق، وأن الدولة تحتاج إلى إدارة مستقرة ومحفّزة، ويعتبر أن مواصلة هذا المسار ممكنة، بشرط أن تكون تدريجية ومبنية على موارد دائمة، وأن توجّه الزيادات نحو الموظفين والقطاعات الأكثر حاجة.

أما الدكتور أواه فيرى أن أثر هذه الزيادات على الميزانية «ليس كبيرا لأنها زيادات جزئية»، ويستدل بأن البلاد استوعبت في الفترة 2006-2007 زيادة أكبر، دون تداعيات على الميزانية أو على العلاقة مع الشركاء الدوليين.

وتُطبّق هذه الزيادات في ظل قاعدة مالية أُقرّت بقانون في يونيو 2026، تحدد سقف الرصيد الأولي خارج عائدات الموارد بـ3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويقف مشروع ميزانية 2027 عند هذا السقف، مقابل 4.0% في 2026.

العلاوات والتقاعد

جاء جزء من الزيادات القطاعية في شكل علاوات، وهو ما يطرح مسألة أثرها على المعاش، ويوضح ولد عمرو أن زيادة الراتب الأساسي أكثر استقرارا للمسار المهني للموظف، بينما تبقى العلاوات أداة مفيدة «لمعالجة ظروف خاصة بسرعة كعلاوات الخطر والبعد والطبشور».

ويرى الدكتور أواه أن اعتماد العلاوات بدل الراتب القاعدي سيؤثر مباشرة على المتقاعد، فالعلاوات، بحسبه، «تتلاشى» عند التقاعد، ويُحتسب المعاش نسبة من الراتب القاعدي، الذي يرى أنه لم يرتفع بما فيه الكفاية.

وشملت قرارات الخطاب أيضا توسيع دائرة المستفيدين من المعونة السنوية المخصصة للمصابين بالأمراض المزمنة وزيادة قيمتها بنسبة 50%، وتكفّل الدولة لستة أشهر، ابتداء من فاتح ديسمبر، بفواتير الماء للأسر التي يقل استهلاكها عن سبعة أطنان شهريا، وبفواتير الكهرباء للأسر المستفيدة من التعرفة الاجتماعية.