فككت كتيبة مكافحة الجريمة السيبرانية التابعة للدرك الموريتاني، عبر فرقتها الخاصة بنواذيبو، شبكة إجرامية مكونة من أربعة أفراد، تنشط في مجال سرقة الحسابات المصرفية والاحتيال الرقمي، وتجاوز عدد ضحاياها 11 شخصا.

وقال الدرك الموريتاني، في منشور على صفحته بفيسبوك اليوم السبت، إن أفراد الشبكة كانوا يتصلون بأشخاص لا يستخدمون تطبيقا ماليا معينا، ويوهمونهم بأنهم أرسلوا إليهم مبالغ مالية عبره عن طريق الخطأ، ويطلبون منهم إعادتها.

وأضاف أن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون ضحاياهم إلى الإفصاح عن رموز تحقق تصل إلى هواتفهم، بزعم أنها مرتبطة بعملية التحويل، بينما هي في الحقيقة رموز دخول إلى حساباتهم المصرفية، ما يتيح لهم اختراقها والاستيلاء على أموالهم.