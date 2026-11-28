هنأت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بموريتانيا، كورينا ر. ساندرز، اليوم السبت، الشعب الموريتاني بمناسبة الذكرى السادسة والستين للاستقلال، مشيدة بتاريخ البلاد ودورها بوصفها “ركيزة للاستقرار في منطقة الساحل”.

وقالت السفارة، في منشور على صفحتها بفيسبوك، إن ساندرز وجهت رسالة تهنئة إلى الموريتانيين، أعربت فيها عن تطلعها إلى مستقبل يسوده السلام والازدهار، ويشهد مزيدا من تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضافت أن العلاقات الموريتانية الأمريكية تمتد لأكثر من ستة عقود من الصداقة، وتواصل خلق فرص جديدة تعود بالنفع على البلدين، في مجالات تمتد من الأمن والتجارة إلى الطاقة والتعدين والتكنولوجيا.

وتحتفل موريتانيا، اليوم السبت، بالذكرى الـ66 لاستقلالها الوطني، وسط فعاليات رسمية شملت مراسم رفع العلم الوطني وتوشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عددا من الشخصيات المدنية والعسكرية، من بينهم الوزير الأول المختار ولد اجاي.