سيدأحمد بوبكر سيره – صحراء ميديا

أزالت فرقة مختصة من الجيش الموريتاني، تابعة للمنطقة العسكرية الثانية في افديرك كانت في مهمة خارج المدينة، اليوم الجمعة، خطر قذيفة مدفعية عُثر عليها بالقرب من مخيم سكني في مدينة ازويرات (شمال البلاد)، وذلك بعد نقلها من الموقع تمهيدا للتخلص منها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.

وأثار هذا التدخل ارتياحا واسعا في صفوف سكان المخيم، الذين عاشوا حالة من القلق خشية انفجار القذيفة وما قد ينجم عنه من خسائر في الأرواح، خصوصا في ظل وجود أطفال بالمخيم، وحركة متواصلة للمارة والمواشي في محيطه.

وكان سكان المخيم قد أبلغوا السلطات المعنية بوجود الجسم المشبوه، مطالبين بالتدخل العاجل لإبعاده وتأمين الموقع.

ويأتي هذا التدخل في ظل مخاوف متجددة من مخلفات الذخائر الحربية، إذ سبق أن شهدت مدينة ازويرات خلال السنوات الماضية حوادث انفجار قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا، ما يجعل التعامل السريع والآمن مع هذه الأجسام ضرورة لحماية السكان والمارة.