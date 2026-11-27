يكشف القانون رقم 60-187، المنشور في الجريدة الرسمية الموريتانية بتاريخ 7 ديسمبر 1960، أن الدولة الناشئة رصدت 305 ملايين فرنك لتمويل احتفالات إعلان الاستقلال، ولتوفير هذا المبلغ اعتمدت على إعانة من فرنسا، واقتطعت اعتمادات كانت مخصصة لعدد من القطاعات الحكومية.

وحسب الوثيقة التي حصلت عليها «صحراء ميديا» فقد صدقت الجمعية الوطنية على القانون، وأصدره الوزير الأول، المختار ولد داداه، ويتعلق بتعديل ميزانية السنة المالية 1960، وفتح بموجبه اعتمادات إضافية في ميزانية التسيير قيمتها 323 مليون فرنك.

أولوية الاحتفال

خصص القانون أكثر من 94 في المائة من هذه الاعتمادات الإضافية لباب واحد حمل عنوان «نفقات أعياد الاستقلال»، ورصد له 305 ملايين فرنك في بند وحيد دون أي تفصيل.

أما المبلغ المتبقي، وهو 18 مليون فرنك، فتوزع على بابين؛ 15 مليونا منه إلى النفقات المادية المشتركة، و 11 مليونا، للنقل الجوي و 4 ملايين لإيجار المباني.

وخُصصت 3 ملايين للنفقات المادية للجمعية الوطنية، شملت مقرها وأمانتها ونقلها وصيانة مبانيها.

إعانة فرنسية

حدد القانون في مادته الثانية مصادر تغطية هذه الاعتمادات، وأول هذه المصادر إعانة من الجمهورية الفرنسية قدرها 125 مليون فرنك، أي قرابة 39 في المائة من المبلغ الإجمالي.

أما الـ 198 مليون فرنك الباقية فوفرتها الحكومة من مواردها الخاصة، فقد سحبت 54 مليونا من حساب خارج الميزانية، وهو حساب كانت تودع فيه نسبة 65 في المائة من الرسوم والضرائب المحصلة سنة 1960 في إطار النظام الجبائي طويل الأمد، بموجب القانون رقم 59-060 الصادر في 10 يوليو 1959. واقتطعت 15 مليونا من صندوق الاحتياط.

اقتطاعات حكومية

كان الجزء الأكبر من التمويل، وقدره 129 مليون فرنك أي قرابة 40 في المائة، من إلغاء اعتمادات كانت مرصودة في الميزانية الأصلية، وتشمل الأبواب التي طالها الإلغاء الدين العمومي، ورئاسة الحكومة، والداخلية، والعدل والمحاكم الشرعية والعصرية، والحرس الوطني والشرطة والسجون، والمالية والجمارك، والزراعة، وتراوحت مبالغ الإلغاء بين بضعة آلاف وعدة ملايين من الفرنكات في كل باب.

ولم تكن الجمعية الوطنية بمنأى عن هذه الاقتطاعات، فقد أُلغيت 3 ملايين فرنك من اعتمادات موظفيها، وهو المبلغ نفسه الذي أضيف إلى نفقاتها المادية في القانون ذاته.

ويبقى مبلغ الـ305 ملايين اعتمادا مرصودا في الميزانية، ولا تكشف الوثيقة أوجه صرفه، ولا حجم ما أُنفق منه فعليا.

ونشر العدد نفسه من الجريدة الرسمية نص الاتفاق الموقع في باريس يوم 19 أكتوبر 1960 بين موريتانيا وفرنسا، والذي نُقلت بموجبه إلى الدولة الموريتانية الصلاحيات التي كانت بيد «المجموعة الفرنسية».

وتحيي موريتانيا غدا السبت الذكرى السادسة والستين لاستقلالها، الذي أُعلن في 28 نوفمبر 1960.