وقعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا اتفاقية شراكة مع البنك المركزي، قالت الوزيرة هدى باباه إنها ترمي إلى “إدماج الثقافة المالية في البرامج التعليمية الوطنية”.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن يتجاوز دور المدرسة نقل المعارف إلى إعداد أجيال قادرة على الإسهام في بناء المستقبل، واتخاذ القرارات المالية الرشيدة وحسن تدبير الموارد.

وتهدف الاتفاقية، وفق ما أُعلن عنه بشكل رسمي، إلى تطوير برامج تعليمية وتوعوية مشتركة تستجيب لاحتياجات التلاميذ وتراعي مختلف مراحلهم العمرية والتعليمية.

ووقّع الاتفاقية عن الجانبين كل من وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي.

وقالت بنت باباه إن أثر هذه المبادرة لن يقتصر على التلاميذ، بل سيمتد إلى المدرسين، الذين يمثلون أكثر من 67% من موظفي الدولة، وفق قولها.