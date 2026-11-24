أنقذت البحرية الموريتانية، الاثنين، زورقا يقل 93 مهاجرا من جنسيات مختلفة، قبالة سواحل نواذيبو، كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري.

وقال الجيش الموريتاني، في إيجاز نشره اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تضم 69 رجلا و17 امرأة و7 قُصّر، دون أن يحدد جنسياتهم أو مكان انطلاق الزورق.

وأضاف أن العملية تأتي في إطار جهود البحرية لتأمين السواحل وإنقاذ الأرواح في البحر ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي لمختلف أنواع التهريب.

وكانت خفر السواحل الموريتانية قد تكفّلت، قبل أسبوع، بزورق صيد تقليدي قادم من ميناء بارغني السنغالي، وعلى متنه 179 مرشحا للهجرة غير النظامية، بينهم 21 قاصرا و16 امرأة.