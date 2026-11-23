أعلن الجيش المالي، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية وأمنية في أربع مناطق من البلاد، أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وتدمير مركبات ودراجات نارية، إلى جانب استهداف مواقع قال إن جماعات مسلحة تستخدمها لإيواء مقاتليها وتخزين معداتها العسكرية ووسائلها اللوجستية.

وأوضح في بيان رسمي صدر الاثنين، أن العمليات نُفذت الأحد في قطاعات ديابالي وأنيفيس وتونكا وإنديليمان، في إطار عملية «دوغوكولوكو» المستمرة لمراقبة الأراضي المالية وتأمينها، بمشاركة شركاء القوات المسلحة المالية.

وفي قطاع ديابالي، وسط البلاد، أفاد البيان بأن القوات المالية واصلت ملاحقة عناصر مسلحة تتهمها بالضلوع في هجوم نيونو، وتمكنت من القضائ على مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية ويتخذان من الغطاء النباتي وسيلة للتمويه، على بعد 41 كيلومترا شرق المدينة.

وأضاف أن القوات أحبطت تحرك ثلاثة مسلحين آخرين ودمرت دراجاتهم النارية، كما نفذت ضربات استهدفت معسكرات قالت إنها تؤوي مقاتلين وتضم معدات عسكرية وإمدادات لوجستية، على بعد 25 كيلومترا شرقي ديابالي.

وفي قطاع أنيفيس، شمال شرقي البلاد، أعلنت الجيش تدمير مركبة وصفتها بالمشبوهة، على بعد 72 كيلومترا شمال شرقي البلدة، فيما تحدث عن دحر عناصر مسلحة وتدمير دراجاتهم النارية في منطقة تونكا، على الضفة المقابلة للنهر.

أما في محيط قرية إنديليمان، فأشار البيان إلى تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت تجمعات قالت إنها تضم مقاتلين ومعدات حربية ووسائل دعم لوجستي.