نواذيبو الموريتاني يبلغ نهائيات أبطال إفريقيا للمرة الثانية

بلغ أفسى نواذيبو الموريتاني، نهائيات دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي سان بيدرو الإفواري بهدفين دون رد، في إياب الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الأحد، على ملعب شيحا بيديا بالعاصمة نواكشوط.

وسجل هدفي نواذيبو، المهاجم المالي، كارتل ديمبيلي، والموريتاني، الشيخ حطاب.

وانتهت مباراة الذهاب، بهدفين لهدف، لصالح النادي الإيفواري.

وتأهل نواذيبو بهذا الفوز، إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، إذ تأهل المرة الأولى، سنة 2023، وهو النادي الموريتاني الوحيد الذي بلغ هذا الدور.