عقدت وزيرة الصحة، الموريتانية الناها حمدي مكناس، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة مخرجات الاجتماع السابق المتعلق بالمستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في انواكشوط.

وضم الاجتماع حسب وزارة الصحة، وحدة تسيير المشروع، وممثلين عن الصندوق السعودي للتنمية، ومجموعة العمرو، المكتب الاستشاري للمشروع، ومجموعة القصبي، المقاول المنفذ للأشغال.

وقالت الوزارة إن اللقاء خصص لمتابعة “مستوى تقدم الأشغال، واستعراض الإجراءات المتخذة لتذليل العراقيل وتسريع وتيرة الإنجاز.”

وأكدت الوزيرة، ” ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف، والعمل على تذليل العراقيل الإدارية وتسريع الإجراءات المرتبطة بالمشروع.”

ويشيد المستشفى على مساحة 45 ألف متر مربع، في قلب العاصمة نواكشوط، وتم تمويله من طرف الصندوق السعودي للتنمية، بسبعين مليون دولار أميركي.

ويتسع المستشفى المكون من ستة طوابق لأكثر من 300 سرير، ويضم جميع التخصصات الطبية والجراحية، كما يضم 12 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، وينتظر أن تكتمل الأشغال فيه في غضون 34 شهراً.

