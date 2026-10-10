موريتانيا تحصد المركز الخامس في التحدي العالمي للروبوتات

حصد الفريق الممثل لموريتانيا، المركز الخامس عالميًا والأول إفريقيًا في التحدي العالمي للروبوتات 2026 بكوريا الجنوبية.

وقالت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بموريتانيا اليوم السبت في بيان، إن أداء الفريق، “عكس قدرات الشباب الوطني في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء والإبداع.”

ويأتي هذا الإنجاز حسب الوزارة، ” ليعزز حضور بلادنا في المحافل العلمية الدولية، ويؤكد ما يمتلكه شبابها من مواهب واعدة وإمكانات قادرة على المنافسة والتميز على المستوى العالمي.”

وقد أظهر أعضاء الفريق الوطني، “من خلال مشاركتهم في هذه المنافسة الدولية، مستوى لافتًا من الموهبة والابتكار والذكاء والإصرار” حسب الوزارة.