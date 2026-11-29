انتقد النائب البرلماني الموريتاني خالي ديالو، خطاب وزيرة الصيد عيساتا باللغة العربية، الذي وجهته للشعب في ذكرى السادسة والستين لاستقلال البلاد.

وقال النائب البرلماني في تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، “إن قدراً يسيراً من المسؤولية والكرامة كان كفيلاً بأن يدفع” الوزيرة إلى الامتناع عن الحديث بالفصحى، و”التحلي بالحياد، رغم ما يكتنف موقفها من شكوك، بدلاً من أن تجعل من نفسها أضحوكة بهذه الطريقة”، وفق تعبيره.

وربط النائب موقفه بذكرى 28 نوفمبر، التي قال إنها تستحضر تاريخاً مؤلماً لم تُسوَّ ملفاته بعد، في إشارة إلى القضايا المرتبطة بالإرث الإنساني التي شهدتها البلاد خلال فترات سابقة.

كما انتقد جلو ما وصفه بتزامن الخطاب مع تداعيات القانون التوجيهي للنظام التعليمي، معتبراً أنه يلحق أضراراً ببعض المواطنين ويهدد بإقصائهم، دون أن يقدم في التدوينة تفاصيل إضافية بشأن أوجه هذا الإقصاء.

وكانت الوزيرة عيساتا لام، تحدثت بالفصحى بمناسبة ذكرى الاستقلال، واستعرضت في خطابها ما تحقق في قطاع الصيد البحري.

جدل يتجدد

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه موريتانيا تجدد النقاش بشأن مكانة اللغة العربية في الإدارة والتعليم، وحدود استخدامها في المؤسسات الرسمية، وعلاقتها باللغات الوطنية الأخرى واللغة الفرنسية.

وأحيى انتقاد خالي ديالو، النقاش حول حدود الخلاف اللغوي في البلاد، وما إذا كان تعزيز مكانة العربية بوصفها اللغة الرسمية يمكن أن يترافق مع حماية التعددية الثقافية واللغوية وضمان المساواة بين المواطنين.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، أصدر وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانه، تعميماً يلزم مسؤولي قطاعه باستخدام اللغة العربية في المراسلات والمذكرات والتقارير والوثائق الموجهة إلى ديوانه.

أحزاب وحركات تعترض

وضمن ردود الفعل، أصدرت أحزاب وحركات بيانا تحت عنوان: “التعريب الحصري في الإدارة: قرار يثير التساؤل حول مساواة المواطنين والتعددية اللغوية في موريتانيا”

ووقع على كل من، بوكار عمر با، وصمبا تيام ، وبيرام الداه اعبيد، وعمر يالي، وسيدنا عالي محمد خونه، وشخصيات أخرى.

ودعا البيان، “السلطات إلى التراجع عن أي إجراء إداري من شأنه أن يكرس تراتبية لغوية نرفضها”، وأكد تمسّكه “بالمساواة بين جميع المكونات الوطنية واحترام التنوع اللغوي والثقافي في موريتانيا”

وطالب “بنهج متوازن وشامل للسياسة اللغوية الوطنية، يضمن ترقية وتثمين وترسيم اللغة البولارية والسوننكية والولوفية، على قدم المساواة مع العربية، وتعميم تدريسها دون تأخير في جميع مستويات نظامنا التعليمي.”

كما شدد، على “ضرورة الحفاظ على مكانة الفرنسية كلغة عمل في المجالات التي ترسخ استخدامها فيها، لا سيما لضمان استمرارية الإدارة والمساواة في الولوج إلى الشغل للمواطنين المتكونين بهذه اللغة”

في غضون ذلك، تنص المادة السادسة من الدستور الموريتاني على أن “اللغة الرسمية هي العربية”، ودخلت العربية لغة رسمية بموجب تعديل دستوري عام 1968.