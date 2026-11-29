قال منسق الحوار المرتقب في موريتانيا موسى فال، إن الحوار “رغم طابعه السياسي، تقرر أن يكون حواراً وطنياً شاملاً، يتيح المشاركة لمختلف مكونات الساحة الوطنية، من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وشخصيات وطنية مستقلة.”

وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أن “هذه المكونات تحظى بتمثيل في مختلف لجان الحوار وورشه، بما يضمن تعدد وجهات النظر وإشراك مختلف الفاعلين في مناقشة القضايا المطروحة، مشيراً إلى أن الورشات تشكل الفضاء الأساسي للنقاش وتبادل الآراء، بينما تضطلع اللجان بأدوار فنية وتنظيمية مساندة للعملية الحوارية.”

ولفت إلى ” أن الحوار يتضمن 18 ورشة، خصص لكل واحدة منها موضوع رئيسي تتفرع عنه مجموعة من المحاور والقضايا ذات الصلة، على أن تستغرق مناقشة موضوع كل ورشة شهراً كاملاً، بما يتيح للمشاركين الوقت الكافي لعرض آرائهم وتقديم تصوراتهم والدفاع عن مواقفهم بشأن مختلف القضايا.”

كما أكد ” أن مختلف الأطراف، بما فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، ستكون ممثلة في هذه الورشات، بما يتيح مشاركة واسعة وفاعلة في النقاشات، ويعزز فرص التوصل إلى توافقات بشأن القضايا المطروحة.”