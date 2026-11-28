وصف الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي لحظة توشيحه من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بأنها “لحظة وطنية ووجدانية استثنائية”.

وقال ولد اجاي، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك اليوم السبت، إنه يتقدم بالشكر والامتنان للرئيس وللجمهورية، معربا عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الرئيس، وأن يوفقه الله لكل ما يخدم مصلحة البلاد.

وجاءت التدوينة عقب توشيح ولد اجاي بوسام كوماندور من نظام الاستحقاق الوطني، ضمن مراسم شملت أيضا توشيح عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية، بالقصر الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ66 للاستقلال الوطني.