دشنت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، مشروع «الركبه» الزراعي، التابع لبلدية دار البركة بمقاطعة بوغى، جنوب شرقي البلاد، بغلاف مالي يصل إلى سبعة مليارات أوقية قديمة، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.

وأشرف على تدشين المشروع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، التي تصادف الثامن والعشرين من نوفمبر.

ويشمل المشروع استصلاح مساحة زراعية تبلغ 1575 هكتارا، لصالح 55 تجمعا سكانيا في المنطقة.

ورجحت الوكالة الموريتانية للأنباء، (رسمية) أن يشكل المشروع «رافعة للتنمية المحلية، من خلال توسيع المساحات الزراعية المستصلحة، ورفع مستوى الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة».