أعلنت الحكومة الموريتانية عقب الاجتماع الأسبوعي لها عن تعيينات واسعة شملت عدة قطاعات وزارية وهي على النحو التالي:

وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

ديوان الوزير

– مكلفة بمهمة: عيشة حمود لكحل، المستشارة الفني المكلف بالاتصال سابقا

– المستشار الفني المكلف بالاتصال: السالك ولد زيد

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

مكلفون بمهام

– محمد عبد الرحمن سيدي محمد سيدينا، مستشار أول في السفارة في تونس سابقا

– جاكانا محمد تيجاني، مستشار درجة أولى في السفارة الموريتانية في بيكين سابقا

– محمدن محمد عبود، وزير مفوض مستشار أول في القاهرة سابقا

– الولي الشيخ سعدبوه، مفتش في الخزينة العامة سابقا

– محمد لمين أبتي، وزير مفوض مستشار بالسفار الموريتانية في ابيدجان سابقا

– أحمدو احمد بيبات، وزير مفوض، مستشار في السفارة الموريتانية في جاكارتا سابقا

– يحي الطالب عبد الله، مستشار شؤون خارجية درجة أولى بسفارتنا في صنعاء سابقا

– محمد لمين عبد الله بدي، مستشار شؤون خارجية درجة أولى بسفارتنا في الجزائر

– محمد عبد الله محمد محمود زيدان، مستشار شؤون خارجية قنصل عام درجة ثانية بجدة سابقا

– أحمدو عبد الله، مستشار شؤون خارجية

– أحمد الشيخ ألبو، مستشار شؤون خارجية

– سليمان جالو، مستشار شؤون خارجية درجة أولى في لوندا سابقا

– براهيم البان، مستشار شؤون خارجية مستشار أول بطوكيو سابقا

– محمد المصطفى الداه، مستشار شؤون خارجية، مستشار درجة أولى في نيودلهي سابقا

– محمد لمين آب، كاتب شؤون خارجية، مستشار أول في دمشق سابقا

المستشارون:

– المستشار المكلف بالشؤون السياسية: أحمد محمودن، مستشار شؤون خارجية، مدير عام التعاون المتعدد الأطراف سابقا

– المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية: التراد أحمد إسحاق، مستشار شؤون خارجية

– المستشار ة المكلفة بالشؤون الثقافية والاجتماعية: حياتي مختار أمبارك، كاتبة شؤون خارجية

المفتشية العامة

– مفتش: جدو شيخنا، مستشار شؤون خارجية، في السفارة الموريتانية في لندن سابقا

– مفتش: عليون محمد، مستشار أول في انقرة سابقا

مساعدي الديوان

– حفصتو مصطفى با، مستشار شؤون خارجية، مستشارة أولى في روما سابقا

– خديجة القاض الحسين: مستشارة درجة ثانية في الرياض

المديرات المركزية

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

– المدير: محمد محفوظ أحمد عبادي، مستشار شؤون خارجية، مستشار أول للسفارة الموريتانية في لندن سابقا

– المدير المساعد: محمد المصطفى شعيب، كاتب شؤون خارجية، رئيس مصلحة في نفس المديرية

مديرية الاتصال والإعلام

– المديرة المساعدة: بته محمد اليدالي، حاصلة على ماستر في اللغة الإنكليزية والعلوم الثقافية

مديرية البريد والعلاقات العامة

– المدير: محمد الأمين بدأه، مستشار أول بسفارتنا في واشنطن سابقا

– المدير المساعد: راكي أمبي، مستشار ثاني في بروكسل

مديرية التشريفات

– المدير المساعد: عبد الدايم أنكيدا، ملحق بمديرية التشريفات سابقا

المديرية العامة للتعاون الثنائي

مديرية العالم العربي

– المديرة المساعدة: سعداء بنت الكيره، مستشارة للشؤون الخارجية رئيسة مصلحة جامعة الدول العربية سابقا

مديرية إفريقيا

– المدير المساعد: محمد أحمد داداه القاضي، كاتب شؤون خارجية مستشار أول في السفارة الموريتانية بدكار سابقا

مديرية أوروبا

– المدير المساعد: عبد الرحمن الحاج كي، مستشار شؤون خارجية، مستشار أول بالسفارة الموريتانية في واشنطن سابقا

مديرية آسيا أوقيانوسيا

– المدير: محمد القاسم محمد محمود، مستشار شؤون خارجية، مستشار أول بالسفارة الموريتانية في طهران سابقا

– المدير المساعد: باب سيد افلواط، كاتب شؤون خارجية، كاتب اول في السفارة الموريتانية في بكين سابقا.

المديرية العامة للتعاون المتعدد الأطراف

– المدير العام: محمد ختار، مستشار شؤون خارجية، مستشار اول في السفارة الموريتانية في برلين سابقا.

مديرية جامعة الدول العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي

– المدير: الحاج لحبيب، مستشار شؤون خارجية، مستشار اول ببعثتنا الدائمة بنيويورك سابقا.

مديرية اتحاد المغرب العربي والاتحاد الاوروبي والشركاء المتوسطيين

– المدير: باه كولي، مستشار شؤون خارجية، مستشار اول في سفارتنا في برازافيل سابقا.

مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية

– المدير: باب محمد الكوري، مستشار شؤون خارجية، مستشار درجة أولى في بعثتنا الدائمة بنيويورك سابقا

المديرية العام للموريتانيين في الخارج

مديرية الشؤون القنصلية

– المدير: حمدى الداه كلاه، مستشار شؤون خارجية، مستشار أول بسفارتنا بالرياض سابقا

مديرية الطوارئ والشؤون الثقافية والاجتماعية

– المدير: أحمد باب احمد حامد، مستشار شؤون خارجية، رئيس مصلحة التأشيرات سابقا

مديرية المتابعة والدمج

– المدير: أيوب سيد أحمد حنين، كاتب شؤون خارجية، مستشار أول في سفارتنا في واشنطن سابقا

المديرية العامة للدعم الأفقي

– المدير العام: صال عبدولاي أمادو، مستشار أول بالسفارة الموريتانية في طوكيو سابقا

المديرية المالية واللوجستية

– المديرة: ورده عبد الفتاح، مستشارة شؤون خارجية، رئيس مصلحة الأمم المتحدة سابقا

وزارة المعادن والصناعة

ديوان الوزير

المفتشية الداخلية

– مفتش: عبد الرحمن محمد الأمين سعيد، حاصل على شهادة الماستر في الكيمياء

وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

ديوان الوزير

مكلفون بمهمة:

– سيد احمد عمار، مفتش عام سابقا

– عمار يرو ولي، حاصل على شهادة الماستر وخبير في البناء والإسكان المستدام

– دمبا آلاسان جالو، حاصل على شهادة ماستر 2 في البنوك والمالية

المستشار المكلف بالأملاك والإصلاح العقاري: عبد الرحمن صو، مفتش سابقا

المفتشية العامة

– المفتش العام: محمد كوني، المفتش العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا

– مفتش مكلف بالعقارات: سيدي محمد ولد عبدي، مفتش في نفس الوزارة سابقا

– مفتش مكلف بالأملاك: محمد سيدي انجيه محمد سالم، مفتش في نفس الوزارة سابقا

– مفتش مكلف بالإصلاح العقاري: محمد الحسن الشيخ محمد الطيب، مفتش في نفس الوزارة سابقا

– مفتش مكلف بالشؤون الإدارية والمالية: أحمد الحسن أبيج، المدير المساعد للشؤون المالية سابقا

المديريات المركزية

مديرية الدراسات والإصلاح العقاري والتعاون

– المدير: ماء العينين عبد الرحمن، مدير التحفيظ العقاري سابقا

– المدير المساعد: يوسف جاكانا، المدير المساعد لمديرية التحفيظ العقاري سابقا

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

– المدير: المختار محمد هاشم، المدير المساعد لمديرية الإصلاح العقاري سابقا

– المديرة المساعدة: خديجة صار، حاصلة على شهادة الماستر في المالية، رئيسة مصلحة الصفقات في الوزارة سابقا

المديرية العامة للعقارات والتسجيل

مديرية التحفيظ العقاري

– المدير: عمار جاكانا، مدير مديرية التسجيل والطابع سابقا

– المدير المساعد: عبد العزيز السالك المبارك، مسؤول خلية المراقبة في نفس المديرية سابقا

مديرية التسجيل والطابع

– المدير: محمد الأمين المصطفى، المدير الإداري والمالي سابقا

مديرية التنسيق ونظام المعلومات

– المديرة: مريم خرشي، اطارة في الوكالة الرقمية للدولة سابقا

خلية العقارات الزراعية

– مسؤول الخلية العقارية: عبد الله محمد محمد، مدير الدراسات والإصلاح العقاري والتعاون

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

ديوان الوزير

– المستشار المكلف بالاتصال: المختار بابتاح، حاصل على شهادة المتريز في الإعلام

المفتشية العامة

– المفتش العام: خالد محمد المصطفى الكبش، مهندس جيولوجي

وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

ديوان الوزير

– مكلف بمهمة: مولاي مسعود الخير، حاصل على شهادة ليصانص في القانون العام.