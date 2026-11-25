أعلنت الحكومة الموريتانية عقب الاجتماع الأسبوعي لها عن تعيينات واسعة شملت عدة قطاعات وزارية وهي على النحو التالي:
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
ديوان الوزير
– مكلفة بمهمة: عيشة حمود لكحل، المستشارة الفني المكلف بالاتصال سابقا
– المستشار الفني المكلف بالاتصال: السالك ولد زيد
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
مكلفون بمهام
– محمد عبد الرحمن سيدي محمد سيدينا، مستشار أول في السفارة في تونس سابقا
– جاكانا محمد تيجاني، مستشار درجة أولى في السفارة الموريتانية في بيكين سابقا
– محمدن محمد عبود، وزير مفوض مستشار أول في القاهرة سابقا
– الولي الشيخ سعدبوه، مفتش في الخزينة العامة سابقا
– محمد لمين أبتي، وزير مفوض مستشار بالسفار الموريتانية في ابيدجان سابقا
– أحمدو احمد بيبات، وزير مفوض، مستشار في السفارة الموريتانية في جاكارتا سابقا
– يحي الطالب عبد الله، مستشار شؤون خارجية درجة أولى بسفارتنا في صنعاء سابقا
– محمد لمين عبد الله بدي، مستشار شؤون خارجية درجة أولى بسفارتنا في الجزائر
– محمد عبد الله محمد محمود زيدان، مستشار شؤون خارجية قنصل عام درجة ثانية بجدة سابقا
– أحمدو عبد الله، مستشار شؤون خارجية
– أحمد الشيخ ألبو، مستشار شؤون خارجية
– سليمان جالو، مستشار شؤون خارجية درجة أولى في لوندا سابقا
– براهيم البان، مستشار شؤون خارجية مستشار أول بطوكيو سابقا
– محمد المصطفى الداه، مستشار شؤون خارجية، مستشار درجة أولى في نيودلهي سابقا
– محمد لمين آب، كاتب شؤون خارجية، مستشار أول في دمشق سابقا
المستشارون:
– المستشار المكلف بالشؤون السياسية: أحمد محمودن، مستشار شؤون خارجية، مدير عام التعاون المتعدد الأطراف سابقا
– المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية: التراد أحمد إسحاق، مستشار شؤون خارجية
– المستشار ة المكلفة بالشؤون الثقافية والاجتماعية: حياتي مختار أمبارك، كاتبة شؤون خارجية
المفتشية العامة
– مفتش: جدو شيخنا، مستشار شؤون خارجية، في السفارة الموريتانية في لندن سابقا
– مفتش: عليون محمد، مستشار أول في انقرة سابقا
مساعدي الديوان
– حفصتو مصطفى با، مستشار شؤون خارجية، مستشارة أولى في روما سابقا
– خديجة القاض الحسين: مستشارة درجة ثانية في الرياض
المديرات المركزية
مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
– المدير: محمد محفوظ أحمد عبادي، مستشار شؤون خارجية، مستشار أول للسفارة الموريتانية في لندن سابقا
– المدير المساعد: محمد المصطفى شعيب، كاتب شؤون خارجية، رئيس مصلحة في نفس المديرية
مديرية الاتصال والإعلام
– المديرة المساعدة: بته محمد اليدالي، حاصلة على ماستر في اللغة الإنكليزية والعلوم الثقافية
مديرية البريد والعلاقات العامة
– المدير: محمد الأمين بدأه، مستشار أول بسفارتنا في واشنطن سابقا
– المدير المساعد: راكي أمبي، مستشار ثاني في بروكسل
مديرية التشريفات
– المدير المساعد: عبد الدايم أنكيدا، ملحق بمديرية التشريفات سابقا
المديرية العامة للتعاون الثنائي
مديرية العالم العربي
– المديرة المساعدة: سعداء بنت الكيره، مستشارة للشؤون الخارجية رئيسة مصلحة جامعة الدول العربية سابقا
مديرية إفريقيا
– المدير المساعد: محمد أحمد داداه القاضي، كاتب شؤون خارجية مستشار أول في السفارة الموريتانية بدكار سابقا
مديرية أوروبا
– المدير المساعد: عبد الرحمن الحاج كي، مستشار شؤون خارجية، مستشار أول بالسفارة الموريتانية في واشنطن سابقا
مديرية آسيا أوقيانوسيا
– المدير: محمد القاسم محمد محمود، مستشار شؤون خارجية، مستشار أول بالسفارة الموريتانية في طهران سابقا
– المدير المساعد: باب سيد افلواط، كاتب شؤون خارجية، كاتب اول في السفارة الموريتانية في بكين سابقا.
المديرية العامة للتعاون المتعدد الأطراف
– المدير العام: محمد ختار، مستشار شؤون خارجية، مستشار اول في السفارة الموريتانية في برلين سابقا.
مديرية جامعة الدول العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي
– المدير: الحاج لحبيب، مستشار شؤون خارجية، مستشار اول ببعثتنا الدائمة بنيويورك سابقا.
مديرية اتحاد المغرب العربي والاتحاد الاوروبي والشركاء المتوسطيين
– المدير: باه كولي، مستشار شؤون خارجية، مستشار اول في سفارتنا في برازافيل سابقا.
مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية
– المدير: باب محمد الكوري، مستشار شؤون خارجية، مستشار درجة أولى في بعثتنا الدائمة بنيويورك سابقا
المديرية العام للموريتانيين في الخارج
مديرية الشؤون القنصلية
– المدير: حمدى الداه كلاه، مستشار شؤون خارجية، مستشار أول بسفارتنا بالرياض سابقا
مديرية الطوارئ والشؤون الثقافية والاجتماعية
– المدير: أحمد باب احمد حامد، مستشار شؤون خارجية، رئيس مصلحة التأشيرات سابقا
مديرية المتابعة والدمج
– المدير: أيوب سيد أحمد حنين، كاتب شؤون خارجية، مستشار أول في سفارتنا في واشنطن سابقا
المديرية العامة للدعم الأفقي
– المدير العام: صال عبدولاي أمادو، مستشار أول بالسفارة الموريتانية في طوكيو سابقا
المديرية المالية واللوجستية
– المديرة: ورده عبد الفتاح، مستشارة شؤون خارجية، رئيس مصلحة الأمم المتحدة سابقا
وزارة المعادن والصناعة
ديوان الوزير
المفتشية الداخلية
– مفتش: عبد الرحمن محمد الأمين سعيد، حاصل على شهادة الماستر في الكيمياء
وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري
ديوان الوزير
مكلفون بمهمة:
– سيد احمد عمار، مفتش عام سابقا
– عمار يرو ولي، حاصل على شهادة الماستر وخبير في البناء والإسكان المستدام
– دمبا آلاسان جالو، حاصل على شهادة ماستر 2 في البنوك والمالية
المستشار المكلف بالأملاك والإصلاح العقاري: عبد الرحمن صو، مفتش سابقا
المفتشية العامة
– المفتش العام: محمد كوني، المفتش العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا
– مفتش مكلف بالعقارات: سيدي محمد ولد عبدي، مفتش في نفس الوزارة سابقا
– مفتش مكلف بالأملاك: محمد سيدي انجيه محمد سالم، مفتش في نفس الوزارة سابقا
– مفتش مكلف بالإصلاح العقاري: محمد الحسن الشيخ محمد الطيب، مفتش في نفس الوزارة سابقا
– مفتش مكلف بالشؤون الإدارية والمالية: أحمد الحسن أبيج، المدير المساعد للشؤون المالية سابقا
المديريات المركزية
مديرية الدراسات والإصلاح العقاري والتعاون
– المدير: ماء العينين عبد الرحمن، مدير التحفيظ العقاري سابقا
– المدير المساعد: يوسف جاكانا، المدير المساعد لمديرية التحفيظ العقاري سابقا
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
– المدير: المختار محمد هاشم، المدير المساعد لمديرية الإصلاح العقاري سابقا
– المديرة المساعدة: خديجة صار، حاصلة على شهادة الماستر في المالية، رئيسة مصلحة الصفقات في الوزارة سابقا
المديرية العامة للعقارات والتسجيل
مديرية التحفيظ العقاري
– المدير: عمار جاكانا، مدير مديرية التسجيل والطابع سابقا
– المدير المساعد: عبد العزيز السالك المبارك، مسؤول خلية المراقبة في نفس المديرية سابقا
مديرية التسجيل والطابع
– المدير: محمد الأمين المصطفى، المدير الإداري والمالي سابقا
مديرية التنسيق ونظام المعلومات
– المديرة: مريم خرشي، اطارة في الوكالة الرقمية للدولة سابقا
خلية العقارات الزراعية
– مسؤول الخلية العقارية: عبد الله محمد محمد، مدير الدراسات والإصلاح العقاري والتعاون
وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
ديوان الوزير
– المستشار المكلف بالاتصال: المختار بابتاح، حاصل على شهادة المتريز في الإعلام
المفتشية العامة
– المفتش العام: خالد محمد المصطفى الكبش، مهندس جيولوجي
وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: مولاي مسعود الخير، حاصل على شهادة ليصانص في القانون العام.