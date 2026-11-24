ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، ميزانية وزارة الطاقة والنفط، ضمن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2027.

وأوضحت الجمعية الوطنية، في منشور على صفحتها بفيسبوك، أن الجلسة انعقدت برئاسة النائب زين العابدين أحمد الهادي، وبحضور وزير الطاقة والنفط محمد عبد الفتاح، ممثلا للحكومة.

وقدم الوزير خلال الاجتماع عرضا تناول بنود ميزانية قطاعه ومجالات صرفها.

وتبلغ الميزانية المخصصة للوزارة 14 مليارا و363 مليونا و540 ألفا و559 أوقية جديدة، أي ما يعادل نحو 143.6 مليار أوقية قديمة.

وكانت ميزانية الوزارة بلغت 11.52 مليار أوقية جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مقابل 14.36 مليار أوقية جديدة في مشروع ميزانية 2027، بزيادة تناهز 24.6%.